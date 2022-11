Panorama mit Denkmalschutz

Walter Ulbricht höchstpersönlich soll Oberhof zum Wintersportzentrum der DDR auserkoren haben. Ulbricht, aufgewachsen in Leipzig, galt als Natur- und Sportfreund. Als begeisterter Skiläufer verbrachte er Weihnachten in der Regel in Oberhof, hielt von hier aus gar Ansprachen ans Volk. Auf seine Weisung hin wurden das alpine Skigebiet ausgedehnt, größere Sprungschanzen errichtet und ein moderner Eiskanal gebaut. Es heißt, Ulbricht sei seinen Leibwächtern auf Skiern oft entkommen, um sich in den Hütten unter das Volk zu mischen.

Als Wintersportort entdeckt wurde Oberhof lange vor der DDR. 1905 gründete man den Oberhofer Wintersportverein, und bald kamen prominente Gäste in den knapp 800 Meter hoch gelegenen Ort im Thüringer Wald, darunter Filmstars wie Marlene Dietrich und Willy Birgel. Während des Zweiten Weltkriegs wurden in den Oberhofer Hotels Lazarette eingerichtet, Kriegsgefangene hatten Zwangsarbeit zu verrichten.

Wintersport für alle

Nach Gründung de...