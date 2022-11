Wider die NATO-Umarmerei

Wir dokumentieren im Folgenden einen Auszug aus dem Referat, das Bodo Hinkel, Bundessprecher der Kommunistischen Plattform (KPF) innerhalb der Partei Die Linke, auf der 2. Tagung der 21. Bundeskonferenz der KPF am 26. November 2022 gehalten hat. (jW)

Es war bereits im Sommer unverkennbar, dass sich – im Zusammenhang mit den steigenden Energiepreisen, der Inflation und dem nicht enden wollenden Mietenwahnsinn – unter den Herrschenden die Angst vor einem heißen Herbst breitmachte. Nehmen wir einmal an, die hätten darüber nachgedacht, wie man soziale Proteste am besten in Misskredit bringen kann. Und nehmen wir einmal an, die hätten ein entsprechendes Konzept entwickelt. Wie könnte das aussehen? Die bürgerlichen Medien würden natürlich alle Proteste, die unter rechter Flagge liefen, diskreditieren. Zu Recht, wenngleich scheinheilig. Das würde den Rechten weiteren Zulauf bescheren, weil Menschen, die sich entscheiden müssen, ob sie heizen oder am Essen sparen...