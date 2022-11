Gerangel um ESSI

Sie sorgt unverändert für ernste Verstimmung zwischen Berlin und Paris: Die European Sky Shield Initiative (ESSI), die Deutschland und 14 weitere europäische Staaten am 13. Oktober offiziell angekündigt haben. Der Hintergrund: Mit Blick auf die dramatisch eskalierenden Spannungen zwischen dem Westen und Russland halten Militärexperten die in Europa vorhandene Luftverteidigung für unzulänglich. Bundeskanzler Olaf Scholz hat Ende August in seiner Prager Rede mitgeteilt, Deutschland baue seine Luftverteidigung nun erheblich aus; daran könnten sich auch andere europäische Staaten beteiligen. Heraus kam die ESSI. Vor allem Länder Ost- und Südosteuropas mischen mit; sogar Großbritannien ist dabei. Nur Frankreich fehlt.

