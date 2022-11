Durch und durch modern

Das Ritual wiederholt sich zuverlässig: Mit vorhersehbarer Regelmäßigkeit erscheinen zu den runden Geburtstagen des 1932 geborenen Komponisten Artikel, in denen die marginale Position beklagt wird, die er im Musikleben hat. Christfried Schmidt ist noch immer so etwas wie ein Geheimtipp. Ein ewiger Geheimtipp. Unangepasst, wie er ist, taugte er zum staatstragenden Künstler in der DDR so wenig wie heute in der BRD. Schon in seiner Würdigung zu Schmidts 70. Geburtstag wies Stefan Amzoll darauf hin, »dass von Schmidt Bedeutendes vorliegt und allemal noch zu erwarten ist«. Ein Artikel über ein Konzert zu seinem 75. Geburtstag in der Berliner Zeitung war mit »Allzeit Außenseiter« überschrieben. Und 2012 musste Jan Brachmann feststellen: »Am 26. November wird Christfried Schmidt achtzig Jahre alt. Keines der Berliner Opern- und Konzerthäuser würdigt diesen Anlass mit einer Veranstaltung.« Wie ein ironischer Kommentar zu dieser beklagenswerten Situation mutet der...