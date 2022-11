Gegründet 1947 Sa. / So., 26. / 27. November 2022, Nr. 276

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Kalabrien, da will ich hin! Die Spitze des Stiefels: Kalabrien bietet Fischerstädtchen und Bergamottenfelder. Wenig an Furchteinflößendem vom nach ihm benannten sechsköpfigen Seeungeheuer Skylla hat die kleine Gemeinde Scilla, dagegen aber das Kastell der einstigen Herrscherfamilie Ruffo. D 2020. SWR, Sa., 17 Uhr Im Tuktuk zur Freiheit Sri Lankas Frauen machen mobil Besitzt man eine Autorikscha, stehen die Chancen besser, über die Runden zu kommen. Tuktukfahrer sind aber immer noch meist Männer. Die Doku folgt drei Frauen, die sich eine Existenz als Fahrerinnen aufbauen wollen. 2022. Arte, Sa., 18.30 Uhr Brandenburg – Chronik eines Landes Die 20...

