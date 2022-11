Fortgesetzte Demontage

Im Jahr 1956 beschloss die österreichische Bundesregierung per Gesetz, sich »aus freien Stücken« zu einer »immerwährenden« Neutralität« zu verpflichten. »Heiß umfehdet, wild umstritten, liegst dem Erdteil du inmitten, einem starken Herzen gleich«, heißt es in der Bundeshymne, deren Melodie von Johann Baptist Holzer, dem aus ­Korneuburg an der Donau gebürtigen Komponisten und freimaurerischen Logenbruder Mozarts, stammt (die Urheberschaft Mozarts wird von der neueren musikwissenschaftlichen Forschung verworfen, die Frage ist aber noch nicht endgültig geklärt) und deren Text Paula Preradovic verfasst hat, die aus dem Umkreis des katholischen Widerstands gegen das Hitlerregime kam.

Österreich galt unter Nachkriegshistorikern, die häufig einen Nazihintergrund – sei es als Parteimitglied oder als sympathisierende Mitläufer – aufwiesen, nicht als eigenständige Nation. »National« hieß deutschnational. Für die FPÖ ist Österreich auch heute keine eigenständige Nat...