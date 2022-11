Zum Inhalt dieser Ausgabe | Jeden Tag ein Mord 75 Jahre »Draußen vor der Tür«: Die Hamburger Kammerspiele geben Wolfgang Borcherts Drama als Livehörspiel Eileen Heerdegen Der Tod rülpst. Vollgefressen und übersättigt, kann er die vielen Toten nicht mehr verdauen. Während der liebe Gott neben ihm im Selbstmitleid versinkt, betrachtet der Sensenmann ungerührt das nächste Täubchen, das ihm gleich in den Schlund fliegen wird. Das Täubchen heißt Beckmann und wird gleich zum Fisch werden, als Mensch hat der 25jährige längst ausgedient. Lange genug auf den Schlachtfeldern von Smolensk und Stalingrad. »Draußen vor der Tür«, Wolfgang Borcherts autobiographisch geprägte Anklage gegen den Krieg, wurde am 21. November 1947 in den Hamburger Kammerspielen uraufgeführt und nun, auf den Tag genau 75 Jahre später, als Livehörspiel auf derselben Bühne noch einmal gewürdigt. Ein naheliegender Gedanke, denn eine Radiofassung für den damaligen Nordwestdeutschen Rundfunk im Mai 1947 hatte bereits den großen Erfolg des Dramas begründet. Vor allem junge Männer sahen Borchert als Sprecher ihrer Generation, fanden sich wieder in der Figur des Beckm...

