Lindners Minimallösung

Kaum eine Regierung in der EU verteidigt die Interessen des Kapitals in der Energiekrise so leidenschaftlich wie jene der BRD. Das klappt nicht immer, wie schon das Hickhack um die letztlich wieder eingestampfte Gasumlage gezeigt hat. Ähnlich ist es mit der in vielen Ländern bereits umgesetzten Übergewinnsteuer. Zumindest um eine Minimallösung kommt Finanzminister Christian Lindner (FDP) wohl nicht herum, wie am Mittwoch bekanntwurde.

Denn die Energieminister der EU hatten sich auf einen Krisenbeitrag von den Energiekonzernen geeinigt, um sie an den Kosten zu beteiligen. Mit der neuen Steuer sollen Extraprofite abgeschöpft werden, die diese Unternehmen quasi als Trittbrettfahrer der Gaslieferanten einstreichen. Denn der Energiemarkt ist so aufgebaut, dass stets die teuerste Quelle den Preis setzt: Wenn der Gaspreis durch die Decke geht, wird auch Energie aus Kohle, Öl oder anderen Ursprungs zum Luxusgut (Merit-Order-Prinzip). Zugleich steigt der durch Abs...