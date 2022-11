McCarthy-Methoden in Südwest

Kritiker der israelischen Besatzungspolitik – selbst jüdische Israelis – haben es in Deutschland schwer, Gehör zu finden. Denn regelmäßig kommt es zur Kündigung von Räumen und Absagen von Veranstaltungen. Vorausgegangen sind in der Regel Denunziationen der angekündigten Referenten als vermeintlicher Antisemiten durch sogenannte Antideutsche, Israel-Lobby-Verbände oder staatliche Antisemitismusbeauftragte. Als Beleg reicht eine nur vermutete Nähe der Vortragenden zur Israel-Boykott-Kampagne BDS, die Israel zur Einhaltung von UN-Beschlüssen bezüglich der Palästinenser bewegen soll, oder die Benennung Israels als Apartheidstaat. Diese Einstufung nimmt etwa die Menschenrechtsorganisation Amnesty International vor.

Als besonders rühriger Denunziant erweist sich der Artikel-Länge: 3331 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen