Hauptsache gesund

2021 begannen Vanessa Voigt Schmerzen in der Schulter zu plagen, die sich auf ihren ganzen rechten Arm ausdehnten. Ein MRT brachte die Erkenntnis, dass sich Zysten am Schultergelenk der Thüringer Biathletin gebildet hatten. Im Marienstift Arnstadt wurden sie erfolgreich entfernt. Einer Olympiateilnahme in diesem Jahr und dem Gewinn der Bronzemedaille mit der Frauenstaffel ebnete das den Weg. D 2022.

ARD Alpha, 17 Uhr

Verliebt, verlobt, verprügelt

Gewalt gegen Frauen

Alle drei Tage wird hierzulande eine Frau von ihrem Partner oder Expartner ermordet. Viele Frauen leiden jahrelang unter der häuslichen Gewalt des Ehemannes: Die in der Reportage porträtierte Petra etwa floh nach 14 Jahren Schlägen in ein Frauenhaus, von denen es doppelt so viele in der Bundesrepublik bräuchte, ...