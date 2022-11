Schulz, Eichel, Praunheim, Richter

Als das »reale Welttheater großer und kleiner Leute« hat Kritiker Denis Scheck die Comicserie »Peanuts« unter die 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur aufgenommen. Aber Vorsicht! Wer wie Scheck gern Werke von Christa Wolf dem Feuer übergibt, dessen Lob ist nicht zu trauen. Erfunden hat die Peanuts der Zeichner Charles M. Schulz aus Minnesota. Doch die Geschichten um Kinder aus dem Mittleren Westen funktionieren heute genauso im mittleren Osten, beispielsweise in der Gegend um Stendal in der Altmark. Daher stammen nämlich Schulz’ Vorfahren. Er zeichnete von Kindheit an, veröffentlichte schon mit 15 Jahren den ersten Comic und legte richtig los, als er aus dem Krieg zurückkehrte, wo er u. a. an der Befreiung Dachaus teilgenommen hatte. Vorläufer der ab 1950 so genannten »Peanuts« zeichnete Schulz seit 1947 und hielt die Produktion der Geschichten für Zeitungen, Bücher und Filme bis zu seinem Tod im Jahr 2000 durch. Am Sonnabend wäre er 100 Jahre alt gewo...