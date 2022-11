Golfstrom – Der große Fluss im Meer

Der Golfstrom fließt nicht durch Tal und Land, sondern durch noch mehr Meer, und transportiert dabei das Hundertfache an Wassermassen im Vergleich zu allen anderen Strömen, wenn man diese summiert. Fiele der Golfstrom aus, es würde eisig werden für den Atlantik und seine Anrainer. D 2017.

3sat, 17.00 Uhr

Re: Wie geht eigentlich, ­jüdisch sein?

»Taglit – Birthright Israel« organisiert für junge Jüdinnen und Juden zehntägige Reisen nach Israel. Die Organisation spricht von 700.000 Menschen aus 67 Ländern, die bisher über das Programm kostenlos in das Land im Nahen Osten reisen konnten. Ein Kamerateam begleitete 20 von ihnen. D 2022.

Arte, 19.40 Uhr

Berlin mit der U-Bahn erfahren

Sie ist die älteste U-Bahn-Linie Deutschlands: Die U 1 – eine Legende. Keine Linie ist so bekannt, so berühmt und so b...