Es war einmal: Der Strohhalm

Einige Produkte, die uns umgeben, verweisen in ihrem alltagssprachlichen Namen noch auf die in der Vergangenheit andere Zusammensetzung. Der Bleistift schreibt längst mit Graphit, die Neonlampe enthält kein Neon, Erdbeerjoghurt keine Erdbeeren, und der Strohhalm ist aus Plastik. Oder mittlerweile aus Papier. Denn seit Juli 2021 sind Plastikprodukte wie Einweggeschirr, Luftballonstäbe oder eben Einwegtrinkhalme verboten. Man hat es noch nicht überprüft, aber der Plastikverbrauch könnte damit um bis zu ein Prozent gesenkt werden. Wir tun so viel für die Umwelt, wann tut sie endlich mal was für uns und erfindet z. B. was gegen d...