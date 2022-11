Geburtshilfe im Überlebenskampf

Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, die Geburtshilfe in Deutschland zu stärken – so heißt es zumindest im Koalitionsvertrag. Doch mit den »Reformen«, die sie im Gesundheitswesen angestoßen hat, scheint sie das Gegenteil zu bewirken: Die Leistungen der Hebammen sollen ab 2025 aus dem Pflegebudget gestrichen werden.

Das will der Deutsche Hebammenverband (DHV) verhindern und rief vergangene Woche zu einer Protestaktion in Berlin auf. »Wir erleben in Deutschland derzeit einen Überlebenskampf der Geburtshilfe, wie wir ihn bis vor kurzem für undenkbar gehalten hätten«, erklärte DHV-Präsidentin Ulrike Geppert-Orthofer. Es sei gerade einmal ein Jahr her, dass die Ampelregierung die Zusage gegeben hätte, »die flächendeckende Eins-zu-eins-Betreuung unter der Geburt einzuführen«. Damit seien große Hoffnungen verbunden gewesen. Nun stünden die Stellen für Hebammen auf dem Spiel, ihre Ausbildung und eine hochwertige Betreuung von Frauen und Neugeborenen.

