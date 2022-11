Auf Öl- und Gasjagd

In 48 von 55 afrikanischen Ländern erkunden oder erschließen Öl-, Gas- und Kohleunternehmen derzeit neue Abbaugebiete. Auf dem Kontinent findet nicht etwa eine Energiewende, sondern eine Intensivierung der Förderung fossiler Energieträger statt. Das Netzwerk der beteiligten Firmen und Konzerne sowie der Finanziers hinter den Unternehmungen wurde nun durch eine Studie offengelegt, die insgesamt 37 Nichtregierungsorganisationen – die weitaus meisten davon mit Sitz auf dem afrikanischen Kontinent – am 15. November anlässlich des UN-Klimagipfels in Ägypten veröffentlichten.

Identifiziert werden in dem Bericht 200 Unternehmen, die in Afrika an der Suche nach fossilen Brennstoffen und an deren Förderung beteiligt sind. Demnach sind die Gesamtausgaben für Öl- und Gasexplorationen in afrikanischen Ländern zwischen 2020 und 2022 von 3,4 Milliarden US-Dollar auf 5,1 Milliarden US-Dollar gestiegen – was einem Zuwachs von 50 Prozent entspricht. Ein Aufschwung afrikan...