Zum Inhalt dieser Ausgabe | Eine Niederlage am Strom Erwin Riess Aufmerksam beobachtete Groll am Nussdorfer Spitz den Schiffsverkehr. Der Dozent hatte eine Flasche Urgesteinsriesling aus der Wachau auf einem Markierungsstein abgestellt und entnahm seinem Rucksack zwei Weingläser aus Bleikristall. Das Trinkverhalten des Dozenten entsprach seiner noblen Erziehung im Theresianum. Er trank wenig, das aber mit Stil. Bei Groll verhielt es sich genau umgekehrt. Während er den Wein einschenkte, fragte der Dozent seinen Freund, ob er vom Schiffsunglück des Schubschiffes »Linz« gehört habe. Er sei Augenzeuge gewesen und habe die Daumen gedrückt, sagte Groll und setzte den Feldstecher ab. Das könne er sich lebhaft vorstellen, erwiderte der Dozent. Er wisse um Grolls Liebe zur Binnenschiffahrt, eine Havarie zu beobachten, müsse ihm fast körperliche Schmerzen bereiten. Das Gegenteil sei der Fall gewesen, sagte Groll. Er habe Daumen gedrückt, nicht aus Angst vor der Havarie, sondern aus Angst, dass die Havarie nicht stattfinde. »Ich...

