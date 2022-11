Gegründet 1947 Sa. / So., 19. / 20. November 2022, Nr. 270

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Handballbundesliga 13. Spieltag, SC Magdeburg – THW Kiel Spitzenspiel bei den Männern: Meister Magdeburg trifft auf den Pokalsieger und ehemaligen Titelabonnenten Kiel. Bartträger Moritz Musche und MVP der vergangenen Saison Omar Ingi Magnusson gegen Rückraumbank Steffen »Raffi« Weinhold und Kreisläuferstar Hendrik Pekeler. Genießen! Solange der Fußball noch nicht die Oberhand hat. ARD, Sa., 17.50 Uhr Aufgewachsen unter Glatzen Landschaften der Angst Peter Richters »89/90« (2015), Manja Präkels’ »Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß« (2017), und in diesem Jahr erschienen: »Wir waren wie Brüder« von Daniel Schulz und »Nullerjahre« von Hendrik Bolz. Nur vier mal mehr, mal weniger gelungene literarische Aufarbeitungen dess...

