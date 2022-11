Bis heute drängt der UN-Sondergesandte für den Jemen, Hans Grundberg, westliche Regierungen und die von Teilen der »internationalen Gemeinschaft« anerkannte, demokratisch aber nicht legitimierte »Regierung« in Aden auf eine Verlängerung bzw. Erneuerung der Feuerpause, die am 2. Oktober auslief. Den Ansarollah wird vorgeworfen, unerfüllbare Bedingungen für ihre Fortsetzung gestellt zu haben. Dabei sind nicht nur die vollständige Aufhebung einer völkerrechtswidrigen Blockade, die täglich Menschenleben kostet, und die Zahlung der Gehälter von Staatsbediensteten fraglos legitime Anliegen. Auch deutet das Beharren der im Westen als Huthi titulierten Kämpfer auf in den vergangenen Jahren erheblich zu ihren Gunsten verschobene Kräfteverhältnisse im Land hin.

Der Präsidialrat in Aden, der im April die Befugnisse des ehemaligen »Präsidenten« Abed Rabbo Mansur Hadi übernommen hat, ist schwach und mit bewaffneten Auseinandersetzungen auch unter der »Anti-Huthi-Allia...