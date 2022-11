Satoyama

Leben im Einklang mit dem Schnee

Die Grenze zwischen Gebirgsausläufern und bebaubarem Flachland nennt man in Japan Satoyama. Nutzbar wird das Land dort, wenn auf den sanften Hängen, die durch Schlammlawinen während des Tauwetters entstehen, Reisterrassen eingerichtet werden und die von der Schneeschmelze gespeisten Teiche der Karpfenzucht dienen. J 2022.

Arte, 16.55 Uhr

Die Rezeptsucherin

In Munderkringen

Da schnallst du ab: In Munderkingen im Alb-Donau-Kreis werden Dampfnudeln mit Linsen kombiniert. Ein Experiment. D 2022.

SWR, 18.15 Uhr

Hitzestress im Mittelmeer

Ökosystem in Gefahr

Wie sangen Friedel Hensch und die Cyprys noch in den 50ern? »Ja, für eine Fahrt ans Mittelmeer, Mittelmeer, Mittelmeer / Geb’ ich meine letzten Mittel her, Mittel her, ja her.« Schaut so aus, als bräuchte das Mi...