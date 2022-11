Staat auf Zeit

Im Fernen Osten des früheren Russischen Zarenreichs nahmen die Oktoberrevolution 1917 und die Errichtung der Sowjet­macht einen gänzlich anderen Verlauf als in den anderen Gebieten der späteren Sowjetunion. Dies hing vor allem mit der aggressiven Politik des Japanischen Kaiserreichs und der stetigen Einmischung der USA zusammen.

Im Frühjahr des Revolutionsjahres gründeten sich in den urbanen Zentren entlang der Transsibirischen Eisenbahn wie Wladiwostok, Charbin (heute Harbin, VR China), Chabarowsk, Tschita und Werchneudinsk (heute Ulan-Ude) Arbeiter- und Soldatenräte. Am 14. Dezember 1917 erklärte ein Kongress von Sowjets in Chabarowsk, dass er eine Herrschaft der Räte mit dem Ziel der Abschaffung des Privateigentums und der Etablierung einer sozialistischen Demokratie anstrebe.¹ Neben den von Bolschewiki und Sozialrevolutionären dominierten politischen Vertretungen in den Gebieten östlich des Baikalsees konnten auch die Menschewiki viel Einfluss in dies...