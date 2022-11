Es riecht so streng

»Rote Linien« steht über dem Text. Im Vorspann heißt es: »Wie würde die klassische Musikwelt bei einem Angriff Chinas auf Taiwan reagieren? Ein Zukunftsszenario, das viel über unsere Gegenwart aussagt.« Im Klassikonlinemagazin VAN wird einem in einem Essay vom Mai auf diese Weise die Fiktion eines Angriffskriegs Chinas auf die Insel Taiwan schmackhaft gemacht. Der Angriff Chinas, heißt es phantasievoll, habe »am Donnerstag letzter Woche« begonnen.

China greift an? Ein Szenario, das sich offensichtlich für die Realität internationaler Politik von 1945 bis heute nicht interessiert. Es geht darin mehr um die nach dem eingebildeten chinesischen Angriff zu erwartenden »Zerwürfnisse in der Klassikwelt«. So wichtig solche Zerwürfnisse für ein Klassik­magazin sein mögen – sie sagen über seine politische Haltung mehr aus als über »unsere Gegenwart«. Denn die Aufzählung, wer alles von der westlichen Klassikpromin...