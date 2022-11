Zum Inhalt dieser Ausgabe | Bellizisten mit Verlustangst Kritik an neuen »Leitlinien«: Rufe aus FDP, Grüne und CDU für Auslandseinsätze der Bundeswehr Kristian Stemmler Die Bundeswehr soll mehr Gewicht auf die »Bündnis- und Landesverteidigung« legen, die Auslandseinsätze der Truppe sollen dafür zurückgefahren werden: Die neuen »operativen Leitlinien« für die hiesigen Streitkräfte stoßen bei Bellizisten von der FDP, Bündnis 90/Die Grünen und der CDU auf klare Ablehnung. Die Interessen des deutschen Kapitals sollen offenbar auch künftig weltweit militärisch abgesichert werden. Es sei zwar »zweifelsohne richtig«, dass die »Bündnis- und Landesverteidigung jetzt eine größere Rolle spielt«, erklärte Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, laut Bericht vom Dienstag abend gegenüber dem Spiegel. Ein »frommer Wunsch« sei dagegen, dass sich die BRD gänzlich aus Auslandseinsätzen zurückziehe. Gegen ein strategisches Entweder-Oder sprach sich am gleichen Ort auch Sara Nanni, Obfrau für Bündnis 90/Die Grünen im Verteidigungsausschuss, aus. Die »Herausforderungen« der Landes- und Bü...

