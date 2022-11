Die Jungs von der Hitler-Gang

Zwei Männer auf einem Motorrad. Der Beifahrer hält eine große weiße Fahne, auf der in jeder Ecke ein schwarzes Hakenkreuz in roter Umrandung aufgemalt ist. Das Zentrum der Fahne zeigt einen muskulösen Mann, der eine Hantel stemmt. Diese Filmszene ist in Zinder aufgenommen worden, im Süden des Niger. In ihrem Dokumentarfilm widmet sich Aïcha Macky den Bewohnern des ehemaligen Lepraviertels Kara-Kara – und der sich selbst so bezeichnenden Hitler-Gang. Diese ihnen mythische Gestalt, über die die Bandenmitglieder nichts wissen, haben sie sich zum Vorbild erwählt, sie wollen sich in diesem »furchterregenden Krieger« wiederfinden.

In »Zinder« (2021, Niger/Frankreich; derzeit auch in der Arte-Mediathek zu sehen) erzählt Macky eine Geschichte, die sich vermutlich auf der ganzen Welt erzählen ließe: Die Ausgegrenzten und Stigmatisierten nehmen diese Zuschreibung an, wandeln sie in Stolz u...