Heynowski, Fensch, Borchert

Wer jW liest, ist bereits auf dem laufenden: Es gibt Neues von Walter Heynowski! Von dem am 20. November vor 95 Jahren in Ingolstadt geborenen Filmdokumentaristen und Autor sind rund zwei Dutzend Filme, die er meist gemeinsam mit Gerhard Scheumann im Studio H & S produzierte, auf fünf DVDs im Schuber erschienen. Sie können lebendig daran erinnern, dass Heynowski und Scheumann in der Zeit des Kalten Krieges als Enthüllungsjournalisten Filme drehten, die in der ganzen Welt Beachtung fanden. Sie richteten sich gegen die Verankerung von Nazitätern in wichtigen Positionen in der BRD oder den Einsatz der internationalen Reaktion gegen demokratische Bestrebungen in Ländern der sogenannten Dritten Welt, sei es der Kongo, Vietnam, Chile oder Kambo­dscha.

Ursprünglich war Heynowski Redakteur, bald wurde er, noch in jungen Jahren, Verleger. Er half der Satire in der DDR beim Frischen Wind und dessen Nachfolger Eulenspiegel auf die Sprünge, gründete...