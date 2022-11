Vollgas in fossile Zukunft

Kein Platzkonzert, kein roter Teppich, dafür nassgraues Novemberwetter und lachende Männer im Anzug. In Wilhelmshaven wurden am Dienstag die Bauarbeiten für das erste schwimmende Landeterminal für den Import von Flüssigerdgas (LNG) beendet. Die im Hauruckverfahren durch sämtliche Instanzen gepeitschten Arbeiten seien »nur 194 Tage nach dem ersten Rammschlag fertiggestellt«, teilte das niedersächsische Wirtschaftsministerium am Dienstag mit. Entstanden sei ein »Leuchtturm in der niedersächsischen Hafeninfrastrukturgeschichte«.

Landesumwelt- und Energieminister Christian Meyer (Bündnis 90/Die Grünen) und sein Kollege aus dem Wirtschaftsressort, Olaf Lies (SPD), ließen sich beim Besuch der »Floating Storage and Regasification Unit« (schwimmende Speicherungs- und Wiederverdampfungseinheit) feierlich mit Vertretern der Hafenbetreibergesellschaft Niedersac...