Massenentlassungen bei Meta

Twitter ist nicht der einzige Internetkonzern auf Crashkurs. Auch Meta, der Mutterkonzern von Facebook, Whatsapp und Instagram, steckt in der Krise und will 11.000 Beschäftigte vor die Tür setzen, wie Konzernchef Mark Zuckerberg vergangene Woche mitteilte. Die Social-Media-Plattform Facebook hat den Zenit überschritten, der Umsatz sinkt. Zugleich steigen die Kosten für das umstrittene Zukunftsprojekt »Metaverse«, mit dem sich der Konzern im Zeitalter der nächsten Internetgeneration, des »Web 3.0«, einen Platz an der Sonne sichern will.

Ob virtuelle Welten allerdings tatsächlich die Zukunft des Internets sind – und wenn ja, ob Meta dabei die gewünschte zentrale Rolle einnehmen kann, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Die Zukunft wird Zuckerberg recht geben oder eben nicht. Jedenfalls setzt die Konzernführung voll auf die Meta-Karte und scheut keine Kosten: Allein im vergangenen Quartal betrug der operati...