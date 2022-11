Ein flexibler Geist

Am 15. November 1932 feierte Gerhart Hauptmann seinen 70. Geburtstag. Unter vielen anderen Ehrungen fand sich auch die Goldene Preußische Staatsmedaille, die ihm vormittags der Kultusminister Adolf Grimme (SPD) im Adlon, Hauptmanns Berliner Stammhotel, überreichte. Freilich war Grimme de facto nicht mehr im Amt. Bereits am 20. Juli hatte die nationalkonservative Reichsregierung unter Franz von Papen die sozialdemokratische preußische Führung entmachtet. Die legale preußische Regierung fristete ein Schattendasein, die reale Macht lag bei den Vertretern der »Reichsexekution« unter der Leitung von Franz Bracht. Eine ungültige Ordensverleihung also? Doppelt hält besser. Am Abend, nach der Festaufführung von Hauptmanns »Die Ratten«, verlieh Bracht Hauptmann die Goldene Preußische Staatsmedaille.

Man kann das so sehen wie vermutlich der Dichter selbst: Der Geist hält Hof, und verschiedene Mächte bemühen sich um ihn. Oder man hat ein übelwollendes Gemüt und spri...