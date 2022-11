Die Sonne scheint

Fast 20 Jahre ist es her, dass The Mars Volta 2003 ihr brillantes Debütalbum »De-loused in the Comatorium« veröffentlichten. Einen derart furiosen Mix aus Prog, Jazz, latein­amerikanischer Musik nebst jeder Menge Genie und Wahnsinn hatte man bislang noch nicht gehört. Der Kreativität der beiden musikalischen Köpfe Cedric Bixler-Zavala und Omar Rodríguez-López hatte es offenkundig sehr gutgetan, alte Zöpfe abzuschneiden: Ihre Post-Hardcoreband At the Drive-In hatten sie 2001 auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs aufgelöst. Zu Recht landete das Mars-Volta-Debüt auf zahlreichen Jahresbestenlisten ganz vorn.

Es folgten bis 2012 fünf weitere Alben, die den eingeschlagenen Weg weiterverfolgten. Hinter dem instrumentalen Wahnwitz verbarg sich dabei stets ein feines Gespür für Melodien, die einem nie ins Gesicht sprangen und ...