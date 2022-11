Weg von der Uni

Manch einen mag die von Fachhochschulen gern betonte Praxisnähe und Anwendungsorientierung zum Studium angezogen haben. Promovieren konnte man bislang an einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW), wie die Fachhochschulen früher offiziell hießen, nicht. Dafür musste der »Umweg« über eine Kooperation mit einer Universität genommen werden, denn bisher war eine Promotion für Studierende von Fachhochschulen nur in einer solchen Zusammenarbeit möglich. Nun wird das Promotionsrecht in Nordrhein-Westfalen (NRW) ausgeweitet.

Erstmals dürfen dann auch die 21 Fachhochschulen im Bundesland eigenständig

Doktorgrade an den wissenschaftlichen Nachwuchs verteilen. Weiterhin können sie nicht selbst Promotionen abnehmen, sondern entsenden den wissenschaftlichen Nachwuchs an das gemeinsame Promotionskolleg für angewandte Forschung der Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen (PK NRW) nach Bochum. Von NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes (CDU) erhält dieses am Do...