Nur knapp die Nase vorn

Es gibt noch gute Nachrichten für die Partei Die Linke. In Rostock hat deren Kandidatin Eva-Maria Kröger am Sonntag die erste Runde der Oberbürgermeisterwahl gewonnen, wenn auch nur knapp. Die Landtagsabgeordnete erreichte laut dem vorläufigen Endergebnis 25,3 Prozent der Stimmen. Der von CDU und FDP unterstützte Michael Ebert, Direktor der Landesbereitschaftspolizei und früherer Rostocker Polizeichef, kam demnach auf 23,6 Prozent. In zwei Wochen, am 27. November, treten die beiden in einer Stichwahl gegeneinander an.

Die Wahl war notwendig geworden, weil der bisherige Amtsinhaber, Claus Ruhe Madsen (parteilos), im Juni als Wirtschaftsminister ins Kabinett von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach Schleswig-Holstein gewechselt war. Der Däne Madsen hatte als erster ausländischer Oberbürgermeister (OB) einer deutschen Großstadt für Schlagzeilen gesorgt. Für seine Nachfolge waren mit fünf Frauen und zwölf Männer ungewöhnlich viele Bewerberinnen und Bew...