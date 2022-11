Neuanfang der »deutschen Erinnerungskultur«

Am 9. Oktober 2020 beschloss der Bundestag die Errichtung eines neuen »Dokumentationszentrums Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzungsherrschaft in Europa« in Berlin. Zu dem Beschluss und den dahinterstehenden geschichtspolitischen Konzepten äußerte sich das russische Außenministerium bereits damals kritisch. Der Entschließungstext gebe Anlass zur Sorge, dass das neue Zentrum politisch in einem antirussischen Sinne und für eine Revision der Geschichte des Zweiten Weltkriegs instrumentalisiert werde.

Am 6. Mai 2022 wurde das offizielle Konzept für das Dokumentationszentrum vom Bundestag veröffentlicht. Das russische Außenministerium beauftragte daraufhin Experten des Instituts für Allgemeine Geschichte der Russischen Akademie der Wissenschaften, der Russischen Historischen Gesellschaft und der Russischen Militärhistorischen Gesellschaft mit einer umfassenden Analyse des Dokuments. Auf der Grundlage von Stellungnahmen dieser Institutione...