Nicht endendes Unrecht

Hat der Fall des politischen Gefangenen Mumia Abu-Jamal bei den US-Zwischenwahlen am 8. November eine Rolle gespielt? Indirekt ja, denn der angeblich progressive Chef der Bezirksstaatsanwaltschaft von Philadelphia, Larry Krasner, hatte aus seiner Sicht gute Gründe, ausgerechnet den Fall des vor über 40 Jahren aus rassistischen und politischen Gründen zum Justizopfer gemachten Ex-Black Panthers nicht einer gründlichen Revision zu unterziehen. Der Journalist Dave Lindorff weist im nachfolgenden Artikel nach, dass Krasner Abu-Jamal geopfert hat, um rechten Polizeiverbänden und Law and Order-Politikern keinen Anlass zu geben, die Demokraten in Philadelphia als »Unterstützer eines Cop Killers« zu diffamieren. Das Wahlergebnis bestätigt Krasners Taktik: Joshua Shapiro holte den Gouverneurssitz und John Fettermann knapp den umstrittenen Senatssitz für Pennsylvanias Demokraten. Jürgen Heiser

Am 26. Oktober 2022 bekundete Richterin Lucretia J. Clemons vom Court of...