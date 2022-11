Irgendwann, so geht einer meiner Lieblingsträume im späten Herbst 2022, wird den im Westen so vielseitig geschätzten und gesetzten »Experten« dämmern, dass die von ihnen seit zwei Jahrhunderten so unsichtbar beherrschte wie sicher geglaubte »Weltöffentlichkeit« sich gerade wandelt. Jüngstes Symptom: der Beschluss der 25. Plenarsitzung der Generalversammlung der UNO zum Thema »Nahost atomwaffenfrei«. Hinter diese Forderung stellten sich 84 Prozent der Länder des Planeten.

Den Nutzern der Qualitätsmedien des Westens mag man so etwas aber schon seit langem nicht mehr zumuten. Sie wurden unisono nur über die Abstimmungsniederlage Russlands am 12. Oktober zum Thema Volksabstimmungen im Donbass unterrichtet – Tenor: Putin international dramatisch isoliert! Die Zahlenverhältnisse dieser Abstimmung muten allerdings entschieden mickrig an im Vergleich zur Nahost-Abstimmung, gar nicht groß zu reden von der krachenden Abstimmungsniederlage der USA am 3. November in ...