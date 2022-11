Keine Berufssicherheit

Der große Coronaeinbruch am Ausbildungsmarkt hat sich wieder etwas geebnet. Bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse sehen die Gewerkschaftsjugendverbände in Sachsen-Anhalt aber Handlungsbedarf. In ihrem Ausbildungsreport 2022 untersuchte die DGB-Jugend die Lage Auszubildender in dem Bundesland während der vergangenen zwei Jahren. Besonders positiv bleibt dabei festzuhalten, dass die Zufriedenheit mit dem Ausbildungsplatz bei den 1.262 befragten jungen Leuten in der Pandemiezeit mehrheitlich nicht abgenommen hat. Allerdings sind viele Auszubildende nicht nur beim Berufsschulunterricht unzufrieden: So haben sich die Übernahmeperspektiven der Jugendlichen in den Betrieben über die vergangenen zwei Jahre insgesamt verschlechtert. Negativ wurde auch die Qualität bestehender Beratungsangebote für Schülerinnen und Schüler gesehen.

Es sei grundsätzlich positiv zu bewerten, dass trotz Pandemie drei Viertel der angehenden Fachkräfte mit ihrer Ausbildung zufr...