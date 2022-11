Verklebe nur die Meisterklasse der Kleistermasse!

Samstag, 5. November

Scholz war in China. Das macht mir Sorgen. Als der Bundeskanzler im Februar nach Russland geflogen ist, um Frieden zu vermitteln, ging nur Tage später der Krieg los. In China sprach Scholz gestern das Thema Uiguren an. Daraufhin brach in Xinjiang eine Massenpanik aus.

Der klebrig-heiße Herbst fordert sein erstes Todesopfer. Ein Klimaaktivist hat sich auf dem Münchner Petuelring versehentlich mit einem Tesastreifen stranguliert. Er wurde dafür von der bayerischen Polizei bis 2. Dezember in Unterbindungsgewahrsam genommen.

Sonntag, 6. November

Im ägyptischen Scharm Al-Scheich hat die Weltklimakonferenz begonnen. 44.000 Delegierte diskutieren in klimatisierten Hotels über die Rettung der Welt. Erstes Ergebnis: Wegen des ökologischen Fußabdrucks der Anreise der Tagungsteilnehmer wurde die angestrebte Erderwärmung um zwei Prozentpunkte nach oben korrigiert. Klimaschützer waren auch gekommen, um zu protestieren, und wurden nach bayerischem ...