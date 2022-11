Besteuerung »könnte fair sein«

Die teilstaatliche Hamburger Reederei Hapag-Lloyd sorgt mit einer Zwischenbilanz für Schlagzeilen: Wie die Fachzeitschrift Hansa am Donnerstag vorrechnete, erwartet der Konzern für die ersten drei Quartale dieses Jahres mit knapp 13,8 Milliarden Euro einen rund 2,5mal höheren Gewinn als im Vorjahreszeitraum; damals wurden »nur« 5,6 Milliarden Euro verdient. Die Agentur dpa sieht die Reederei »in punkto Profit in diesem Jahr in einer Liga zum Beispiel mit Volkswagen und Mercedes-Benz«. Perspektivische Konsequenzen will Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben aber erst mit der Gesamtjahresbilanz im März formulieren.

Der Grund liegt auf der Hand: Rasant steigende Frachtraten haben Einnahmen in zuvor ungekannter Höhe in die Kasse nicht nur der Hamburger Reederei gespült. Nun werden pandemisch bedingte Störungen der Lieferketten zwar sukzessive behoben, dafür steigen die Kosten nicht nur für Energie. Transportkapazitäten sind weniger knapp, registriert wird eine Abschwäc...