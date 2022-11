Ruf aus dem Knast

Seit Mai befindet sich die Journalistin und politische Aktivistin Özgül Emre in der rheinland-pfälzischen Justizvollzugsanstalt Rohrbach unter Terrorismusvorwürfen in Untersuchungshaft. Vor wenigen Tagen wurde ein Brief bekannt, mit dem sich die politische Gefangene an die Öffentlichkeit gewandt hat, um über die Umstände ihrer Festnahme und ihre Haftumstände zu berichten. Zudem bereitet ein Solidaritätsbündnis eine Kundgebung vor dem Justizministerium vor.

Einen Tag nach Emre waren am 17. Mai auch Serkan Küpeli und Ihsan Cibelik – Musiker der bekannten linken Formation Grup Yorum – in ihren Wohnungen in Hamburg und Bochum festgenommen worden. Alle drei Inhaftierten werden verdächtigt, führende Mitglieder der in der BRD verbotenen Revolutionären Volksbefreiungspartei-Front (DHKP-C) aus der Türkei zu sein. Emre soll laut Bundesanwaltschaft die Deutschland-Verantwortliche der antiimperialistischen Organisation gewesen sein. Die Ermittlungen werden auf Grundl...