Den Beschäftigten stellt sich Benko nicht

Für die noch rund 17.400 Beschäftigten der Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof war der Oktober ein Monat der Horrormeldungen. Zunächst kündigte die Geschäftsleitung den 2019 abgeschlossenen Integrations- und Überleitungstarifvertrag, der bei erheblichem Gehaltsverzicht immerhin sichere Arbeitsplätze und eine allmähliche Rückkehr in die tarifliche Entlohnung vorgesehen hatte. Am 31. Oktober kam es noch viel schlimmer, als zum zweiten Mal nach 2020 Insolvenz in Eigenverwaltung nach dem »Schutzschirmverfahren« beantragt wurde. Gleichzeitig drohte Galeria-Chef Miguel Müllenbach bereits mit der Schließung von mindestens einem Drittel der noch 131 Warenhäuser – betriebsbedingte Kündigungen inklusive.

Aus Sicht der zuständigen Gewerkschaft Verdi schlägt die Geschäftsleitung des einzigen verbliebenen Warenhausunternehmens damit einen völlig falschen Weg ein, denn der Eigentümer der Kette, die Signa-Holding des österreichischen Immobilieninvestors René Benko, ...