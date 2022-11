Die Steine konnte sie retten

Dem Zuschauer begegnet eine Frau, die nach einem langen Leben zu ebenso einfachen wie zutreffenden Erkenntnissen kam. Güler Yücel fügt ein Stück Stein mit einer Blumenzwiebel in einer Vase zusammen: »Wer beides paart, ist ein Künstler.« Später sagt sie: »Alle Frauen sind Göttinnen – sie gebären. Sie schaffen etwas Neues, indem sie Kinder zur Welt bringen.«

Mit »Die Frau des Dichters«, ihrem ersten Film nach längerer kreativer Pause, ist Filmemacherin Helke Misselwitz ihren Themen treu geblieben. Assoziationen haben immer ihre Filme bestimmt, bei denen Frauen in ihrem sozialen Umfeld im Mittelpunkt standen. So war es mit ihren Arbeiten, die vor vier Jahrzehnten während ihres Studiums an der Babelsberger Filmhochschule entstanden, wie »Haus.Frauen« (1981) oder »Die fidele Bäckerin« (1982), so war es mit Filmen beim Defa-Dokumentarfilmstudio wie »Aktfotografie, z. B. Gundula Schulze« (1983) und ihrem künstlerischen Durchbruch »Winter adé« (1988) über Frauen ...