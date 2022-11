Zum Inhalt dieser Ausgabe | Maximaler Tiefpunkt Bistumsmitarbeiterin bezichtigt Kardinal Woelki der Lüge. Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen ein Bernhard Krebs Die zehn Gebote, sozusagen das Grundgesetz der Christenheit, sind eindeutig: »Du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten«, heißt es im achten Gebot. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Köln legen nahe, dass ausgerechnet der Kölner Oberhirte, Kardinal Rainer Maria Woelki, gegen das Lügenverbot verstoßen haben könnte. Wegen falscher Versicherung an Eides statt hat die Behörde am Mittwoch Ermittlungen gegen den Erzbischof der größten deutschen Diözese eingeleitet. Es ist das erste Mal, dass ein Bischof oder Kardinal ins Fadenkreuz der BRD-Justiz gerät. Falsche eidesstattliche Versicherungen werden im Diesseits mit bis zu drei Jahren Haft, im Jenseits gar mit »Fegefeuer« geahndet. Im Gespräch mit junge Welt bestätigte Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn am Donnerstag Ermittlungen gegen Woelki aufgrund eines Interviews mit einer Mitarbeiterin des Bistums im Kölner Stadt-Anzeiger (Mittwochausgabe). »Wir haben das Interview mit Interesse gelesen und a...

Artikel-Länge: 4060 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen