Die Weltklimakonferenz in Scharm Al-Scheich ist die 27. ihrer Art. Welche Bilanz ziehen Sie aus den 26 vorangegangenen Konferenzen?

»Unser Haus brennt und wir schauen weg«. Das sagte Jacques Chirac, damals Staatspräsident Frankreichs, 2002 auf dem UN-Erdgipfel. »Wir haben keine Zeit mehr« hörten wir 2009 auf der COP 15 in Kopenhagen und 2015 auf der COP 21 in Paris. Jetzt spricht UN-Chef António Guterres vom »Highway in die Klimahölle«. Es ist the same procedure as every year und die Kurve der weltweiten Emissionen geht seit Jahrzehnten schnurstracks nach oben. COPs sind also Flops, Theatervorstellungen mit gut verteilten Rollen: der große UN-Warner, vermeintlich gutgesinnte nationale Interessenvertreter und Experten sowie NGO-Mahner. Zuerst kommen die Schwadronaden, dann aufgeregtes Tamtam und Tauschgeschäfte, flankiert von eher kooperationsfreundlichen Organisationen wie Greenpeace bis zur Kritik einiger Gregors und Luisas, was in toto Inklusion und Vie...