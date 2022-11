Hotel mit »Handicap«

Gemeinsam gegen Ausgrenzung

Wenn sich die einen schon nicht über den Mindestlohn freuen können, die andern bekommen ihn gar nicht erst: In sogenannten Behindertenwerkstätten verdienen die Arbeiterinnen und Arbeiter oftmals nur Centbeträge die Stunde. Schon blöd, wenn die woke Bundesrepublik mit ihren eigenen Ausbeutungsmechanismen hadert. Ein Hotel an der Eutiner Bucht wagt die Inklusion. D 2022.

NDR, 18.15 Uhr

Die Simson-Bande

Eine Ratte für Max

Folge vier dieser sympathischen Doku-Serie über acht junge Leute, deren Leidenschaft nicht das Herumwischen auf Smartphones, sondern das Knattern alter DDR-Mopeds ist. Diesmal gibt es einen Rückschlag: Das Simson-Treffen in Suhl fällt aus. Ersatz muss her. Die Freunde organisieren einfach ein eigenes Minitreffen mit Ausflug zum See.

MDR, 19.50 Uhr

Art Crimes

Van G...