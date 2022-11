Mit Backsteinen bewaffnet

In Dortmund häufen sich die Angriffe auf linke Einrichtungen. Erneut kam es zu Anschlägen auf eine alternative Kneipe und ein soziokulturelles Zentrum. Ein Zusammenhang mit der Neonaziszene gilt angesichts vergangener Sachbeschädigungen als sehr wahrscheinlich. In der Nacht zu Montag haben Unbekannte im Unionviertel bei der alternativen Kneipe »Missin’ Link« mehrere Scheiben zerstört. »Wir können von Glück reden, dass keine Gäste zum Zeitpunkt im Laden waren«, heißt es in einem Facebook-Post.

Das »Missin’ Link« hat ein alternatives Publikum, regelmäßig treten internationale Gäste bei kleinen Konzerten auf. Kim Nguyen, seit 2015 Besitzerin, erstattete Anzeige und will die Ermittlungen der Polizei abwarten. Einen konkreten Täterkreis könne sie nicht benennen, ein rechter Hintergrund sei jedoch nicht ganz auszuschließen, erklärte die Gastronomin am Mittwoch gegenüber jW. Es habe zuvor weder Bekennerschreiben noch Drohungen gegeben.

Es gebe aber immer wieder ...