Von Incels und Echsen

Wir veröffentlichen an dieser Stelle, redaktionell leicht bearbeitet und gekürzt, einen Text über die in verschiedenen Internetforen kursierende Verschwörungstheorie »QAnon«, der in der aktuellen Ausgabe der Antifa. Magazin der VVN-BdA für antifaschistische Politik und Kultur erscheint. Das komplette Heft kann bei der VVN-BdA per E-Mail unter antifa@vvn-bda.de bestellt oder im Netz unter antifa.vvn-bda.de abgerufen werden. (jW)

Am 4. Dezember 2016 stürmte ein mit einem Automatikgewehr bewaffneter Mann eine Pizzeria namens »Comet Ping Pong« in ­Washington, D. C., in der Absicht, entführte Kinder zu befreien, die dort angeblich von einem Kinderhändlerring um Hillary Clinton, Barack Obama und Lady Gaga festgehalten wurden. Weder der bewaffnete Eindringling noch die später gerufene Polizei fanden die besagten Kinder im Keller, zumal das Gebäude gar keinen Keller hatte. Trotzdem wurden im Oktober 2017 die ersten Posts auf dem Internetforum »4chan« veröffentlicht, in denen ein Autor namens Q mi...

