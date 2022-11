»Der Mann liebt den Tod«

Der grüne Veltliner von der Bar im Volx, der Dependance des Wiener Volkstheaters, schmeckt so schwer und ölig, dass ich annehme, die Doppelliterflasche, aus der er stammt, ist aus dem Entstehungsjahr des Films »Rote Sonne«, nämlich 1970, und war vielleicht Bestandteil eines Rechtevergabepakets.

Die Schauspielfassung bedient sich mit dem Film von Rudolf Thome einer Vorlage aus der Zeit der deutschen Nouvelle Vague, aus der später mal das Autorenkino entstehen sollte. Cineastische Gustostückerln, die manchmal recht komisch, wie etwa Rosa von Praunheims »Die Bettwurst« (1971), und meist zumindest recht schräg daherkommen, was Inhalt, Ästhetik, Darstellung, Sprache oder auch Kameraführung betrifft.

»Es wird a Wein sein, und mir wer’n nimmer sein«, grad wie es in dem berühmten Heurigen-Gassenhauer angedeutet wird, geht es bei Thome, also auch hier und heute in diesem Theater, um den Tod. Aber: »’S wird schöne Maderln geb’n, und wir wer’n nimmer leb’n«, die alt...