Malré, Göhler, Eisbrenner

Unter Postkartensammlern ist Ivan Malré noch immer beliebt. Wie charmant er so in die Kamera blickt. Dabei war der 1922 unter dem Namen Ivan Malesevic geborene Serbe vor allem als zwielichtige Gestalt berühmt. Er war mit seinen Eltern schon als Kind nach Deutschland gekommen, nahm Schauspielunterricht, aber Krieg und Kriegsgefangenschaft ließen ihn erst ab 1949 den Beruf ausüben. Seit 1957 liebten ihn nicht nur die ­Leipziger Theaterbesucher, auch bei Film, Fernsehen und Rundfunk war er dabei. Heute sieht man ihn kaum noch auf dem Bildschirm (Ausnahme: das Lustspiel »Vielgeliebtes Sternchen«, 1961 neben Angelica Domröse), weil Fernsehredakteure aus Sorge um die Quote kaum Schwarzweißfilme einsetzen. Denn das war die große Zeit des Ivan Malré, der 1974 schon mit Anfang fünfzig starb und am heutigen Mittwoch 100 geworden wäre.

