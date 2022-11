Von der Fallhöhe von Geschäftsmodellen

Der Dozent und Herr Groll erkundeten bei St. Nikola an der oberösterreichischen Donau eine Engstelle, die in vergangenen Zeiten viel Leid, die den Bewohnern der Ortschaften am Donauufer viel Leid, aber auch viel Freude gebracht hatte, wie Herr Groll erklärte.

»Sind denn die Anwohner der Donau hier so mieselsüchtig, dass sie fremden Menschen den Tod wünschen und sich darüber freuen, wenn Reisende, von den Felsen zerschmettert, ertrinken?« erkundigte sich der Dozent erstaunt.

»Es war nicht Mieselsucht, sondern ein Geschäftsmodell«, erwiderte Herr Groll. »Wenn die Ertrunkenen und durch Havarien zu Tode Gekommenen reiche Kaufleute waren, die wertvolles Reisegepäck von Regensburg und Passau nach Wien und Budapest transportierten und aus Angst um ihre Habseligkeiten das Schiff nicht mit der Kutsche die Donau stromabwärts begleiteten …«

»Dann ist das ein Geschäftsmodell. Und kein dummes«, gab der Dozent zu. »Vorsicht, rollen Sie nicht weiter, sonst fallen Sie in...