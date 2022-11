Massendemos für Neuwahlen

Während Staatsoberhäupter aus aller Welt dem gewählten Präsidenten Lula da Silva zum Wahlsieg gratulieren und in Brasília die Amtsübergabe ausgehandelt wird, brodelt es vor allem im Süden, Südosten und Mittleren Westen Brasiliens. Denn viele Anhänger von Jair Bolsonaro akzeptieren das Wahlergebnis nicht.

Noch in der Wahlnacht, am 30. Oktober, als die Medien den knappen Sieg des Kandidaten der Arbeiterpartei verkündeten, begannen Lastwagenfahrer in ganz Brasilien Autobahnen und Landstraßen zu blockieren. Die Anhänger des amtierenden, ultrarechten Präsidenten protestierten damit gegen den Wahlausgang. Die Situation spitzte sich am vorigen Montag mit rund 800 Straßenblockaden zu und drohte das Land lahmzulegen, während Bolsonaro konsequent schwieg. Schließlich lösten Polizeieinheiten – teilweise unter Einsatz von Wasserwerfern und Tränengas – sowie eine lang erwartete Ansprache des Nochpräsidenten am Dienstag die Blockaden nach und nach auf.

Angeheizt von de...