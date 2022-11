Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Das Gleiche in Grün Kosmetik Man kennt das: Wochenlang nicht geduscht, die Tusche bröckelt langsam ab, es muss die Drogerie wieder besucht werden. Vor den Regalen dann die Moralfrage ans eigene Portemonnaie: »Das mit oder ohne Ökosiegel?« Ob aber jedes Blattlogo an der Shampooflasche automatisch von Nachhaltigkeit zeugt? Das hagere Geldbörschen ist sichtlich skeptisch. D 2022. WDR, 18.15 Uhr Nano spezial Adieu, Mittelmeer: Einzigartiger Lebensraum vor dem Kollaps Bevor man den Rasenmäher tiefseetauglich macht, sollte man bedenken: Seegras hilft immens, die CO2-Bilanz auszugleichen. Im Mittelmeer wächst das Wunderkraut in Küstennähe, die Flächen sind klein. Um so emsiger kämpfen Meeresbiologen um Erhalt und Pflanzung neuer Unterwasserwiesen. »Manaia« heißt das Projekt, benannt nach einer mythischen Figur der Maori, deren Auftrag es ist, zwischen Diesseits der Sterblichen und Welt der Geister zu vermitteln. CH/A/D 2022. 3sat, 18.30 Uhr Plan B: Tolle Knolle ...

