Wenn der Staatsmann zweimal klingelt

Freitag, 28. Oktober

Die Inflation reißt Löcher in die Geldbörsen. Die armen Reichen müssen, damit das in den jüngsten Krisen sprunghaft angestiegene Vermögen nicht von der Geldentwertung angenagt wird, in Gold und einen Zweit-Porsche investieren. Der Luxusautobauer hat in den ersten neun Monaten des Kriegsjahres seinen operativen Gewinn um rund 40 Prozent auf fünf Milliarden Euro gesteigert. Nackte Zahlen, hinter denen das harte Schicksal der Kriegsgewinnler nicht zu erkennen ist, aber Jammern ist keine Haltung! Göring sagte, als die Party im Mai ’45 vorbei war: »Hauptsache, zwölf Jahre anständig gelebt!«

Samstag, 29. Oktober

CSU-Parteitag in Augsburg. Der Söder hat das angekündigte Bürgergeld in der Luft zerrissen. Wenn jetzt alle 500 Euro fürs Nichtstun kriegen, wird niemand mehr arbeiten gehen, müllte er in den Saal. Als die herumflitzenden Kellnerinnen das hörten, hörten sie sofort auf mit Herumflitzen, kündigten, stiegen in ihre Porsches und fuhren ...